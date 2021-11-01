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Bakan Koca'dan 'okullar kapanabilir' iddiasına açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok" dedi.

Bakan Koca’dan ’okullar kapanabilir’ iddiasına açıklama

01.11.2021, 09:42 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021, 10:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların kapanma ihtimali üzerine sosyal medyadan bir açıklama yaptı. İşte Bakan Koca'nın son dakika açıklaması...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların kapanması ihtimalinin bulunduğunu belirten haberin yanlış olduğunu, Bilim Kurulunun böyle bir gündeminin olmadığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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