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Başkan Erdoğan, şehit er Çiftçi'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'nin ailesine başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan, şehit er Çiftçi’nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
AA

01.11.2021, 16:53

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'nin ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Hakurk'ta, teröristlerle girilen çatışmada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Çiftçi'nin ailesine taziye mesajı gönderdi.

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