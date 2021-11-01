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Çiftlik Bank davasında flaş gelişme

Uruguay'da temmuz ayında yakalanan ve adli makamlarca tutuklanan "Çiftlik Bank" davasının tutuklu sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi için gerekli işlemler başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın'ın Türkiye'ye giriş yaptığı andan itibaren gözaltına alınması talimatı verdi

Çiftlik Bank davasında flaş gelişme
AA

01.11.2021, 18:40

"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık kanununa aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, Temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Gözaltına alınan Aydın, Uruguay adli makamlarınca tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suçluların iadesi talebinde bulunarak Aydın'ın, Türk adli makamlarına teslim edilmesini istedi.

Uruguay adli makamlarınca talebin uygun görülmesi üzerine, Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi ile ilgili gerekli işlemler başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın'ın Türkiye'ye giriş yaptığı andan itibaren gözaltına alınması ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülerek 4 gün süreyle gözaltında tutulması talimatını verdi.

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