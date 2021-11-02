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Haberler Gündem Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç'i kabul etti

Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç’i kabul etti

02.11.2021, 15:39 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021, 16:20

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç'i kabul etti.

Vahdettin Köşkü'nde kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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