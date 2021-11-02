Başkan Erdoğan Türkiye’yi ezdirmedi

G20 Liderler Zirvesi için Roma'ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gece yurda döndü. Roma'dan İskoçya'nın Glasgow kentine gitmesi beklenen Erdoğan'ın gezisini iptal etme nedeni ise daha sonra ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre Başkan Erdoğan, Türkiye'nin istediği güvenlik protokollerinin çoğunun karşılanmaması sebebiyle geziyi iptal etti.

ABD Başkanı Biden'a Roma'da uygulanan 85 araçlık güvenlik protokolü aynen Glasgow'da da karşılanacakken, Türkiye'nin aynı konuda yaptığı talebin onaylanmaması tepki çekti. Türk heyeti, protokolün Türkiye'ye de aynen uygulanmaması halinde Glasgow'a gidilmeyeceğini belirtti. İskoç makamlarından olumsuz yanıt gelince, Glasgow seyahati iptal edildi.

'BUNU KABUL EDEMEZDİK'

Roma dönüşü uçakta konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, güvenlik protokolü standartları olduğunu ifade ederek, "Bunlar her zaman uygulanan protokoldeki standartlardı. Ancak bize son anda karşılanamayacağı söylendi. Bizim geri çevrilen talebimizdeki standartların başka bir ülke için istisnai olarak sağlandığını öğrendik. Bunu kabul edemezdik. İlgili birimlerimiz net bir duruşla görüşmelerini sürdürdü. Sağ olsun Boris Johnson da süreçle ilgilendi. İlk başta sorununun çözüldüğünü ifade etti. Fakat son anda bize geri dönüp İskoçya tarafının zorluk çıkardığını söyledi. Taleplerimiz yerine getirilmeyince biz de Glasgow'a gitmekten vazgeçtik. Nihayetinde bu ülkemizin itibarıyla da ilgili bir meseleydi. Biz milletimizin itibarını korumakla mükellefiz. Hiçbir yerde ülkemizin saygınlığına, izzetine halel gelmesine müsaade etmeyiz. Daha adil bir dünyayı ancak eşitlikçi bir yaklaşımla kurabileceğimizi de böylece bir kez daha göstermiş olduk" dedi.

DÜNYAYA TURKOVAC MESAJI

BAŞKAN Erdoğan, yerli korona virüs aşısı konusuna da değindi. "Yıl sonuna kadar üretime tam manasıyla geçtiğimizde burada herhangi bir kıskançlık yapmadan bunu dünya ile paylaşacağız" diyen Erdoğan, "Dünya ile bunu paylaşırken de adeta 'Siz yapmadınız ama biz yapıyoruz' mesajı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"BİDEN 'ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM' DEDİ"

BAŞKAN Erdoğan, Türkiye'ye dönüşünde Roma'da liderlerle yaptığı görüşmelerde konuşulan konulara değindi. ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin yapıcı bir havada geçtiğini ifade eden Erdoğan, "Afganistan, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz konularında iş birliğimizi güçlendirmenin yanı sıra özellikle de ekonomik ilişkilerimizi çok daha yoğun bir şekilde devam ettirme kararı aldık. Bunun için de arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik. İnşallah ekonomide ikili ticaret hacminde 100 milyar dolar hedefimize ulaşırız ve bu yolda yürürüz. Hepsinden öte F-35 konumuz var. 1 milyar 400 milyon dolarlık yaptığımız bir ödeme var. Bununla ilgili kendilerinden olumsuz bir yaklaşım görmedim. Biden, 'Çok kısa zamanda netice alamayabiliriz. Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçiyor. Ben elimden geleni yapacağım' dedi. Ben de kendisine 'Bunu başarabileceğinize inanıyorum ve şu anda ağırlığın sizde olduğunu görüyorum' dedim. Burada iki önemli başlığımız olacak; biri tedarik, biri de elimizdeki F-16'ların modernizasyonu. Bunların da o arada inşallah yapılma durumu söz konusu olacak" dedi. Başkan Erdoğan ayrıca Suriye'ye operasyonun zamanı gelince yapılacağını ifade ederken, Paris'ta yapılmak istenen Libya konulu barış konferansına da Yunanistan, İsrail ya da Kıbrıs Rum Kesimi'nin katılması halinde gelmeyeceklerini Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a söylediğini anlattı.

BİDEN BULUŞMASI DÜNYA BASININDA

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın Roma'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldiği ve olumlu mesajların verildiği görüşme, dünya basınında da geniş yer buldu. Yapılan yorumlarda, gerginliğin azaltılacağı ve F-16 sorununun da giderilmesi yönünde adım atılacağı şeklinde yorumlandı.

■ WASHINGTON POST: Biden, Türkiye ile ilgili tüm krizlerden kaçınmak istiyor. İki ülke arasında gerilimi azaltma mesajları verildi.

■ VOICE OF AMERICA: Biden, Türkiye ile ilgili olumlu mesajlar verdi. İki lider başta F-16 anlaşmazlığı olmak üzere süregelen gerilimli konuları en aza indirme üzerinde anlaştı.

■ NEW YORK POST: Joe Biden, Başkan Erdoğan'la son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasında krize yol açan F-16 konusunda da Biden olumlu mesajlar verdi.

■ REUTERS: Kritik görüşmede F-16 konusunda olumlu mesajlar verildi. Biden ayrıca S400 krizini azaltma yönünde de mesaj verdi.

■ KATHIMERINI: Başkan Erdoğan'ın Biden ile yaptığı görüşme olumlu geçti. ABD, NATO müttefiki Türkiye ile ilişkilerini düzeltmek istediğine vurgu yaptı.

■ TIMES OF ISRAEL: Görüşmenin atmosferi olumluydu. F-16 krizine rağmen Biden, NATO müttefikliğine vurgu yaparak Türkiye ile gerilimi azaltmak istediğine dikkat çekti.