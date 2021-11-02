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Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açtığı tazminat davasında kazandığı parayı öğrencilere burs olarak bağışladı.

Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’ndan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı

02.11.2021, 11:07 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021, 11:52

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 Şubat 2018 tarihinde TBMM'de grup toplantısında yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan'la ilgili 'diktatör olmakla, tefecilerin reisi olmakla, deaş'a kol kanat germek ve silah göndermekle, terör örgütlerine yardım ve yataklık etmekle, vergi kaçırmakla' sözleriyle ilgili Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından aleyhine manevi tazminat davası sonuçlandı.

Ankara 6. Hukuk Mahkemesi tarafından, Kılıçdaroğlu aleyhine manevi tazminata hükmetti. Kılıçdaroğlu'nun avukatının itirazını Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi reddetti. İcra yoluyla Kılıçdaroğu'ndan tahsil edilen 43 bin 307,45 lira üniversite öğrencilere burs olarak verilmek üzere Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'na bağışlandığı bildirildi.

TAZMİNATA HÜKMEDİLMİŞTİ
Kemal Kılıçdaroğlu,2018'de Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Toplantısında Başkan Erdoğan'ı kişilik haklarını zedeleyici şekilde 'diktatör olmakla, tefecilerin reisi olmakla, deaş'a kol kanat germek ve silah göndermekle, terör örgütlerine yardım ve yataklık etmekle, vergi kaçırmakla' itham ettiği konuşması nedeniyle Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından aleyhine manevi tazminata hükmedilmişti. Yerel Mahkeme kararı aleyhine yapılan istinaf başvurusunun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından reddedilmesi üzerine ilam icraya konularak icra marifetiyle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan toplam 43 bin 307,45 TL tahsil edilmişti.

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