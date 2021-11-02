MHP Lideri Devlet Bahçeli’den grup toplantısında önemli mesajlar

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MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Cumhuriyet'in 100. yılı için geri sayım başladı.

Halkımızla özlem gidiyoruz. Onları dinliyoruz. Gelecek hedeflerimizi paylaşıyoruz. Kafalarda biriken soru işaretlerine cevap vermeye çalışıyoruz. Adım adım 2023 Anadolu temasıyla adım atılmadık yer bırakmıyoruz. 2023'e kadar hiç durmayacağız.

CHP'NİN GİZLİ GÜNDEMİ

Bir başka çalışmamız da , tarihine sırt çevirmiş, kökünden uzaklaşmış CHP'yi her yerde anlatacağız. Bilhassa bir önceki dönemde CHP'nin en çok oy aldığı yerlerde, CHP'nin HDP ile iş birliğini, Atatürk'ten kopuşunu, kimlere hizmet ettiğini anlatacağız. CHP'nin gizli gündemini, halka doğrudan anlatmak için arkadaşlarımı Anadolu'ya gönderiyorum.

Vatandaşlarımızla konuşacağız mutlaka uzlaşacağız. Cumhur İttifakı olarak Cumhuriyet'e sahip çıkacağız. Nerede bir vatan evladı varsa onunla kucaklaşacağız. Her yerde olacağız, her yürekte bulunacağız.