Biontech 3.doz aşılama bugün başlıyor

KORONAVİRÜS Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca, toplantının ardından yazılı bir açıklama yaptı. mRNA aşısı olup 2. dozdan itibaren 6 ay geçmiş kişilere risk grupları önceliğine göre hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildiğini açıklayan Koca, "Bu gruplar; 60 yaş üzerindeki vatandaşlar, 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar, Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar" ifadelerini kullandı. Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini de kaydeden Bakan Koca, toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için % 67 olan en az 1 doz aşı olanların oranının %70'e çıkarılması gerektiğini de ifade etti.

DİĞER