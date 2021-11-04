‘Gençlerden büyük beklentimiz var’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) ile Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Konya'da düzenlediği Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Zirvenin girişimciler, ekonomi ve Türkiye için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Girişimcilik Ödülleri'ne layık görülen iş insanlarımızı tebrik ediyorum. Bu yıl fikirden-girişime teması ile yapılan zirveye katkı veren tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK FIRSATLAR GETİRİYOR

Girişimciliğin milletin özünde varolan bir özellik olduğunu belirten Erdoğan, "Gerekli altyapıyı, eğitimi, imkanı sunduğumuzda milletimizin her ferdinin girişimcilik ve yenilikçilik konusunda son derece üretken olabildiğini biliyoruz. Küresel yönetim ve ekonomi sisteminde köklü bir değişimin yaşanmaya başladığı şu dönemde bu hasletimiz önümüze çok büyük fırsatlar getiriyor. Geçtiğimiz 19 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısı üzerinde, 2023 hedeflerimize ulaşarak ve ardından 2053 vizyonumuzu hayata geçirerek bu fırsatları değerlendirmenin gayreti içindeyiz" dedi.

HERKESE GÖREVLER DÜŞÜYOR

Yeşil Kalkınma Devrimi'yle ilk müjdesini verdikleri yeni vizyonların şekillenmesinde kamudan özel sektöre herkese çok önemli görevler düştüğünün de altını çizen Erdoğan, "Küresel üretim ve lojistik merkezlerinin yeniden oluştuğu, dijitalleşme ve teknoloji temelli bir ekonomi işleyişinin güçlenmeye başladığı bir süreçte yapılan zirvenin yol gösterici sonuçlar doğmasına vesile olacağına inanıyorum. Bu çerçevede özellikle gençlerimizden çok büyük beklentilerimiz var. Batı ülkelerinin nüfusunun yaşlanmaya başladığı, doğuda hala eğitim ve altyapı sorunlarının çözülemediği bir dönemde, ülkemiz Türkiye, gençlerinden aldığı güçle geleceğine umutla baktığı bir yerde durmaktadır. Yaşadığımız her tecrübe, atlattığımız her badire milletimizin hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını perçinlemektedir" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINI HİZMETLERLE DONATTIK'

CUMHURBAŞKANLIĞI Külliyesi'nde büyükelçileri kabulünün ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıldönümüne ilişkin mesajlar verdi. Milletin teveccühüyle bugünlere gelindiğini söyleyen Erdoğan, "Sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz oldu. Ülkemizin dört bir yanını hizmetlerle donattık ve bu hizmet yarışımız devam ediyor" dedi. Erdoğan ayrıca Karadeniz'deki doğalgaz keşfine atıfta bulunarak "Doğalgazı çıkardığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek, vatandaşımın da kasasına girecek. İnşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır" ifadelerini kullandı

ERDOĞAN HAKKINDA ASILSIZ PAYLAŞIM YAPANLARA GÖZALTI

BAŞKAN Erdoğan hakkında Twitter'da manipülatif paylaşımlar yapan kullanıcılar ile ilgili harekete geçildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde kapsamında, Twitter üzerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kastedilerek #ölmüş hashtagi(etiket) başlatıldığına rastlanılmıştır. Bahse konu etiket altında Erdoğan'a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi.

DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU'

BAŞKAN Erdoğan'a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlara İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan anlamlı bir yanıt geldi. Altun, sosyal medya hesabından, Erdoğan'ın, İstanbul'dan Ankara'ya hareketinden önce düzenlenen uğurlama töreninden görüntüleri, "Dosta güven, düşmana korku..." mesajıyla paylaştı.