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Başkan Erdoğan Ümraniye'de gençlerle basketbol oynadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ümraniye'deki Hacı Nusret Yıldırım Camisi'nde kıldı. Millet Bahçesinin açılışı için Ümraniye'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerle basketbol oynadı. O anlar sosyal medyadan da paylaşıldı.

05.11.2021, 14:53 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021, 15:05