Başkan Erdoğan Ümraniye’de gençlerle basketbol oynadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışı öncesi gençlerle basketbol oynadı.
Başkan Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Hacı Nusret Yıldırım Camisi'ne geçti.
Cuma namazını burada kılan Erdoğan, camiden çıkarken avluda bekleyen gençlerle sohbet etti. Erdoğan, daha sonra açılışı yapılacak Ümraniye Millet Bahçesi'ne geçti.
Başkan Erdoğan burada gençlerle basket maçı yaptı.
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