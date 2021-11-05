Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Kasım ayı ara tatili için yaptığı açıklamada Öğretmenlerin okula gelip gelmeyeceğiyle ilgili resmi duyuruyu yaptı. Buna göre öğretmenler 15-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan ara tatilde idari izinli sayılarak okula gelmeyecek.

"ÖNCELİK HEP YÜZ YÜZE EĞİTİM"

Birinci önceliğimiz yüz yüze eğitime devam etmek. Yüz yüze eğitime devam etmek için iki aydan beri çırpınıyoruz. Eğitim ortamı sadece öğrenme yapılan yerler değildir. Eğitim ortamı öğrenmenin yanında psikososyal gelişimin olduğu, kültür, sanat, spor aktivitelerinin olduğu, kişisel gelişimlerin sağlandığı mekanlardır. Yüz yüze eğitimden uzaklaşmak bu imkanlar kim için önemliyse, en fazla mağduriyeti o kesim için oluşturmuştur. Bugün 850 bin dersliğimiz var. 3 kasım itibarıyla bin 496 sınıf kapalı. Binde 2. Okulların kapanması gibi bir durum söz konusu değildir.

KALABALIK SINIFLAR YAYGIN DEĞİL

35'ten fazla öğrenci bulunan sınıfların oranı yüzde 13,4'tür. Dolayısıyla kalabalık sınıflar yaygın değildir. Ayrıca Bakanlık olarak İl Milli Eğitim Müdürlüklerimize okul bazlı olarak kalabalık sınıflarla ilgili her türlü tedbiri alma, kural belirleme, ikili eğitime geçme veya ders saati süresinde tasarrufta bulunma yetkisini verdik.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI

Bakan Özer, Aralık ayında engelli öğretmen atamasının yapılacağı müjdesini de verdi. Özer, "3 Aralık'ta 750 engelli öğretmen ataması yapılacak" dedi.

KURSLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Ara tatil öncesi açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Destekleme ve Yetiştirme Kursları hakkında bilgi vererek, "7, 8, 11 ve 12. sınıflar için bu kursları açmıştık. 15-19 Kasım'da verilecek tatil sonrasında 6 ve 10. sınıflarda Türkçe, matematik ve fen bilimleri için de bu kursları açacağız. Diğer sınıflar için kurslar devam edecek." dedi.