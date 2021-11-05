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Haberler Gündem Milli Muharip Uçağının ilk parçası üretildi

Milli Muharip Uçağının ilk parçası üretildi

Milli Muharip Uçağının ilk parçası üretildi

5.11.2021

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçağının ilk parçasını üretti. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Heyecanla, gayretle çalışarak aynı yolda yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. MMU'nun 18 Mart 2023'te hangardan çıkması hedefleniyor.
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