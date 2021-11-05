Milli Muharip Uçağının ilk parçası üretildi

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçağının ilk parçasını üretti. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Heyecanla, gayretle çalışarak aynı yolda yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. MMU'nun 18 Mart 2023'te hangardan çıkması hedefleniyor.
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