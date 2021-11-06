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Haberler Gündem Bakan Soylu İzmir’de güvenlik toplantısına katıldı

Bakan Soylu İzmir’de güvenlik toplantısına katıldı

Bakan Soylu İzmir’de güvenlik toplantısına katıldı

6.11.2021

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli programlara katılmak üzere dün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile birlikte İzmir'e geldi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin tarafından karşılanan Soylu, Valilikte düzenlenen İzmir Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Konak Camisi'nde cuma namazını kılan Soylu, daha sonra AK Parti Konak İlçe Başkanlığı tarafından Konak Meydanı'nda kurulan "AK Nokta"yı ziyaret etti. Soylu, burada yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Bakan Soylu, İzmir programı kapsamında esnaf ziyaretlerinde bulunup, depremzedelerle bir araya geldikten sonra AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

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