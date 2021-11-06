Başkan Erdoğan: “Bay Kemal Suriye ile ahbaplık yapıyor”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'daki Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışını yaptı. Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "Sınırlara dayanan tehditleri yaptığımız harekatlarda askerlerin gösterdiği kahramanlıkla başarıya ulaştırdık.Ülkemizi itibarsızlaştırmaya yönelik nice sinsi girişimi dik duruşumuzla ve tavizsiz mücadelemizle boşa çıkardık" diye konuştu.

'BOYNUMUZUN BORCUDUR'

Bu şehrin tarihine, kültürüne, potansiyeline, dinamizmine, enerjisine uygun her adımın, gayretin ve niyetin başının üstünde yeri olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bununla birlikte İstanbul'un maddi ve manevi zenginliğini hedef alan her saldırıyı da failleriyle birlikte yerin 7 kat dibine gömmek boynumuzun borcudur. Atatürk Kültür Merkezi'ni açtık mı? Opera sarayını yaptık mı? Hemen yanı başında da Taksim'de camimizi yaptık mı? Elhamdülillah, bize düşen bu" diye konuştu.

'CUMHUR İTTİFAKI İLE OLUN'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, alandaki vatandaşlara seslenerek, "Yeter ki siz millet olarak Cumhur İttifakı'yla beraber olun, Cumhur İttifakı'nın yanında olun. Hiç endişe etmeyin. Şimdiden biz 2023'e hazırlanıyor muyuz, kapı kapı dolaşıyor muyuz? Aman ha, gevşemek yok, rehavete kapılmak yok. Allah'ın izniyle 2023'ten Cumhur İttifakı olarak büyük bir zaferle çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"ONLARI DA GÖMECEĞİZ"

Allah'ın yardımı ve milletin desteğiyle Cumhuriyet tarihinde yapılanın tamamını 5'e, 10'a katlayan eser ve hizmetlere imza attıklarını belirten Erdoğan, "Türkiye'nin itibarını ve gücünü, diplomasiden askeri başarılara kadar geniş bir alanda dost ve düşmana kabul ettirdik. İHA'larımızla SİHA'larımızla Akıncı'larımızla evvelallah her yerde varız. Libya'da varız, Azerbaycan'da varız, Karabağ'da varız, varız da varız. Suriye'de terör örgütüyle mücadelemizi veriyoruz. Suriye'de terör örgütüyle mücadele verirken, Bay Kemal Suriye'yle ahbaplık yapıyor. Bay Kemal, sen Suriye'deki teröristlerle beraber ol, PKK'yla YPG'yle beraber ol, PYD'yle beraber ol, onları da gömeceğiz" diye konuştu.

GENÇLERLE BASKETBOL OYNADI

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışında gençlerle basketbol oynadı. Başkan Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

"HANİ TERÖRÜN KARŞISINDAYDINIZ?"

Başkan Erdoğan, "Gabar'da terörü gömdük. Bestler Deresi'nde terörü gömdük. Yine aynı şekilde Bay Kemal ve avanesi, bunlar PKK terör örgütüyle beraber hareket ettiler, onları da gömdük. Şimdi ne yapıyorlar? Terör örgütünün başı cezaevinde. Bunlar da onlarla beraber hareket ediyorlar. İP de onlarla beraber, CHP'de onlarla beraber, diğerleri de onlarla beraber. Ne oldu size ya? Hani terörün karşısındaydınız? Ne çabuk manevra yaptınız. Kusura bakmayın" diye konuştu.