Eski hakim ve savcılar hakkında iddianame

BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" kumpasında yer aldıkları gerekçesiyle aralarında Fikret Seçen, Mehmet Berk ve Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 38 eski savcı ve hakim hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile İlhan Yüksel Ekşioğlu "müşteki" olarak yer alırken, şüphelilerin yargılanmak üzere haklarında son soruşturma açılması kararı verilmesi istendi.