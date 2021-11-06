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İnce’den Kılıçdaroğlu’na: 'Biz oy almak için yalan söylemeyiz'

İnce’den Kılıçdaroğlu’na: ’Biz oy almak için yalan söylemeyiz’

6.11.2021

TOKAT'TA çeşitli ziyaretlerde bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun tezkereye 'hayır' oyu verip 'Kandil'i PKK'nın başına yıkacağız' dediğinin hatırlatılması üzerine İnce, "Biz Diyarbakır'a gidip özerklik konuşup, Trabzon'a gidip şehit babası, İzmir'de Atatürkçü, Yozgat'ta Kandil bombacısı olamayız. Biz konjonktürel siyaseti doğru bulmuyoruz. Oy almak için insanlara yalan söylemeyeceğiz. Bizim vekillerimiz tezkerede evet oyu verdi. Siyasi duruşumuzu her yerde göstereceğiz" dedi

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