Kemal-Meral fay hattı depremleri

Kemal Kılıçdaroğlu gözünü kan bürümüş bir halde önüne gelene saldırıyor. Girdiği çıkmaz sokakta kıvrandıkça savruluyor.

Son çıkışları MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ haline geldiğini her biçimde gösteriyor.

Son olarak CHP'nin, kahraman Türk askerinin arkasındaki en büyük desteklerden biri olan TBMM TEZKERESİ- NE, Derin ABD aparatı bölücü çete PKK'nın siyasi kolu HDP paralelinde HAYIR demesinin, hem Atatürkçü CHP seçmenler hem de İP Genel Başkanı Meral Akşener cephesinde derin yaralar açtığı gözleniyor.

Son tezkere olayı CHP ile İP derinliğinde yaşanan bunalımları gün yüzüne çıkardı.

CHP'nin HDP ile beraberliğinin, Meral Akşener'in canını çok sıktığı, bardağı taşırdığı anlaşılıyor. Akşener'in kalbini kıran Kılıçdaroğlu'na tepki sert oldu. Akşener'in açıklamaları CHP ile İP fay hatlarını tetikledi. ÖNCÜ DEPREMLER başladı. CHP-HDP nikahına Akşener'in çıkışı yenilir yutulur değil. "HDP'Yİ, PKK'NIN YANINDA KONUMLANDIRIYORUM" sözleri siyasi dalgalanmaların habercisi. CHP ile İP arasındaki fay hatlarının hareketlenmesi yeni depremlere yol açacak özellikte. Bu öncü depremlerin giderek şiddetini artıracağı düşünülüyor. Meral Akşener'in "cumhurbaşkanı adayı değilim" dediği günden beri fay hatları hareketlenmişti.

Bu açıklamanın hedefi Kemal Kılıçdaroğlu'na,'sen de aday olma' manasında olmasına karşın, CHP polit bürosu havalara zıplamış, Meral Akşener'i bir kenara iten tavırlar gösterilmişti.

CHP polit bürosu azgınlaşırken Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu öne çıkararak ikinci ikazını yapmıştı.

CHP polit bürosu Kemal Klıçdaroğlu'nu pompalarken CHP içinde de, gizli yeni genel başkanlık hizipleri harekete geçmişti.

Hatırlarsınız, 'parti genel başkanları cumhurbaşkanı adayı olmasın' diyen Kılıçdaroğlu, yeni gelişmeler sonrası adaylık sinyalleri verirken, CHP içinde yerine oynayan isimlerin alt alta tezgahlara geçtikleri gözlendi.



OĞUZ KAAN SALICI HİZBİ ATAKLARDA

"Kılıçdaroğlu'nu parti içinde en çok kimler pompalıyor" diye araştırınca karşımıza Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı-Canan Kaftancıoğlu hizbi çıktı. Salıcı meşhur, "CHP kapatılsın, müze olsun" diye bilinen 10 ARALIKÇI HİZBİN parlattığı isim.

'CHP müze olsun' diyerek yola çıkan bu hizip, ne tesadüf CHP içine sokulmuş, partinin mevzilerini ele geçirmiş, teşkilat başkanlığına Oğuz Kaan Salıcı'yı getirmiş, HDP aşkı ile tanınan Oğuz Kaan Salıcı- Canan Kaftancıoğlu, partiyi yönetmeye başlamışlardı.

Salıcı-Kaftancıoğlu-İbrahim Kaboğlu hizbi, parti içinde Atatürkçü-Ulusalcıları tasfiye etmişler (iş yapamaz hale getirmişler) sonra CHP-HDP (PKK) evliliğini sağlamışlar, nihayetinde TBMM TEZKERESİNE HDP İLE PARALEL HAYIR oyu verilmesinde rol almışlardır. Salıcı hizbi şimdi, 'Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapıp, partinin genel başkanlığını ele geçirme hazırlığında.

Bu noktada yeni bir durum var. Oğuz Kaan Salıcı-Canan Kaftancıoğlu hizbi, genel başkanlık yolunda engel olarak gördükleri Ekrem İmamoğlu'nun altını oyma harekatını başlattılar. Zaten Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul'da bütün ipleri elinde tutuyor. Bu yolda Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı, DERİN CHP'Lİ Erdoğan Toprak çok çalışıyor.

Salıcı da CHP içindeki delege mevzilerini tahkim ediyor.

EVET. CHP'nin içi kaynıyor.

Gizli genel başkanlık kavgalarına paralel, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda parti içinde İMAMOĞLUCULAR, MANSURCULAR

LOBİLERİ HAREKETLİ, birbirlerini kolluyorlar.



AKŞENER'İN 3'ÜNCÜ İTTİFAK ARAYIŞI

CHP-HDP (PKK) balayı sürerken Meral Akşener'in muhtemel manevraları da konuşulmaya başlandı. Akşener'in 'Üçüncü ittifak kartı'na oynayacağı da söyleniyor.

Neden diye sorduğumuzda, İP'in etkili yöneticilerinden birisi "CHP-HDP aşkında İYİ Parti olamaz. Ortak aday çıkarma zorluğu var. Bunu görerek, 3'üncü ittifakı kurmak, Meral Akşener'i cumhurbaşkanı adayı yapmak formülü dikkatle değerlendirilmektedir" dedi.

Nitekim bu gelişmeler olurken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli müthiş bir kampanyaya başlıyor. Müthiş bir strateji ile CHP'nin kuvvetli olduğu ilçelerde Atatürk'ü silen CHP ile HDP (PKK) aşkını dile getiren bir kampanyaya başlıyor. CHP-HDP aşkını, bu beraberlikle CHP'nin Atatürkçüleri bir kenara itmesini, daha iyi anlatmak için MHP kurmaylarını, CHP'nin kuvvetli olduğu 100 ilçeye gönderme kararı aldı. Bu kampanya ile HDP (PKK) paralelinde CHP'nin kurmak istediği Türkiye planını açıkça anlatmak üzere Atatürkçü CHP seçmenlerine ulaşmak hedefleniyor.



SONUÇ

DERİN Amerika sufleleri doğrultusunda evlenen CHPHDP'NİN yeni siyasi dengeleri oluşturması söz konusu. Kılıçdaroğlu'nun HDP (PKK) desteğini alarak cumhurbaşkanı olma sevdası, nihayetinde bir taraftan MİLLİ GÜVENLIK MESELESİ olarak ortaya çıkarken, Atatürk'ün kurduğu CHP'nin savruluşunun, Atatürkçü- Ulusal CHP seçmenlerini de çok rahatsız edeceği dikkatlerden kaçmamalıdır