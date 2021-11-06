Kılıçdaroğlu’ndan Kanal İstanbul tehdidi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'nin 'İstanbul İklim Vizyonu' programına katıldı. Programda Kanal İstanbul ihalesine girecek olan firmaları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Kanal, yalnızca kentsel değil bölgesel ve küresel bir iklim tehdididir" sözleri üzerinden tehdit eden Kılıçdaroğlu, "Sayın Başkan, hiç meraklanma. Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak. Alan olursa, çok ağır bedeller ödeyecektir. Bunu herkesin bilmesini isterim. Gönlünüz rahat olsun Sayın Başkan'ım" dedi. CHP liderinin ülkenin en önemli projelerinden birini tehdit yoluyla engellemeye çalışması şaşkınlıkla karşılandı.