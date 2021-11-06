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Haberler Gündem ‘Mahrem’ yapılanmaya 4 gözaltı kararı çıktı

‘Mahrem’ yapılanmaya 4 gözaltı kararı çıktı

‘Mahrem’ yapılanmaya 4 gözaltı kararı çıktı

6.11.2021

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı içinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' yapılanmasında 8 şüpheli tespit edildi. 1'i emekli, 1'i ihraç 2 albay, 1 ihraç üsteğmen, 1'i görevde 5 astsubay olmak üzere 8 şüphelinin görev yaptıkları illerde bulunan, sivil imamlar ile iletişim sağladıkları belirlendi. Şüpheliler hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.

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