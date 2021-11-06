‘Mahrem’ yapılanmaya 4 gözaltı kararı çıktı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı içinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' yapılanmasında 8 şüpheli tespit edildi. 1'i emekli, 1'i ihraç 2 albay, 1 ihraç üsteğmen, 1'i görevde 5 astsubay olmak üzere 8 şüphelinin görev yaptıkları illerde bulunan, sivil imamlar ile iletişim sağladıkları belirlendi. Şüpheliler hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.