Terör örgütü destekçilerinin mal varlıkları donduruldu

RESMİ Gazete'de yayımlanan kararla, terör örgütü PKK/KCK, El Kaide, El Nusra ve DEAŞ'e maddi destek veren 10 kişi ve 3 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. Karara göre; Adnan Kaya, Buket Ülgen, Doğan Doğan, Fırat Özgür, Seyfi Tomar, İlhan Ulutaş, Şafak Erdemir, Hasan Alshaban, Farrukh Fayzımatov, Salıh Salıh'ın mal varlıkları ile Toronto'da kurulan Anadolu Kültür Vakfı, Al Alamia Gıda ve Redin Danışmanlık'ın mal varlıkları terör örgütlerine destek sağladığı gerekçesiyle donduruldu.