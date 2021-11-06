  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Terör örgütü destekçilerinin mal varlıkları donduruldu

Terör örgütü destekçilerinin mal varlıkları donduruldu

Terör örgütü destekçilerinin mal varlıkları donduruldu

6.11.2021

RESMİ Gazete'de yayımlanan kararla, terör örgütü PKK/KCK, El Kaide, El Nusra ve DEAŞ'e maddi destek veren 10 kişi ve 3 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. Karara göre; Adnan Kaya, Buket Ülgen, Doğan Doğan, Fırat Özgür, Seyfi Tomar, İlhan Ulutaş, Şafak Erdemir, Hasan Alshaban, Farrukh Fayzımatov, Salıh Salıh'ın mal varlıkları ile Toronto'da kurulan Anadolu Kültür Vakfı, Al Alamia Gıda ve Redin Danışmanlık'ın mal varlıkları terör örgütlerine destek sağladığı gerekçesiyle donduruldu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Terör örgütü destekçilerinin mal varlıkları donduruldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.