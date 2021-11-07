İYİ Partili Lütfü Türkkan Grup Başkanvekilliği görevinden alındı

Şehit ailesine küfreden İYİ Parti milletvekili ve grup başkanvekili Lütfü Türkkan başkanvekilliği görevinden alındı. Ancak Türkkan'ın partiden ihraç edilip edilmeyeceğiyle ilgili bir adım ya da açıklama henüz yok. İşte Lütfü Türkkan ile ilgili son dakika gelişmesinin detayları...

İHRAÇ EDİLECEK Mİ?

Şehit kardeşine "Bacını...." şeklinde ahlaksızca küfreden Lütfü Türkkan'ın partiden ihracı ya da disiplin sürecine ilişkin bir adım henüz atılmadı. Türkkan İYİ Parti Milletvekili olarak TBMM'de bulunmaya devam edecek.

ŞEHİT AİLELERİNE DÜŞMANLIĞI İLK DEĞİL

Daha önce de şehit kaymakamın babasının sakallı ve sarıklı olduğu için meclise girmesine tepki gösteren Türkkan "Bu adamın burada ne işi var?" diye sormuştu.

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