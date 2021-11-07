Olta balıkçıları Foça’yı mesken tuttu

Kıyı balıkçılığı ilgi görmeye devam ediyor. Amatör olta ve kıyı balıkçılları, son yıllarda ise İzmir'in Yeni Foça bölgesine büyük ilgi gösteriyor. Olta balıkçılığını severek yaptığını belirten Serdar Tunalı, "Yeni Foça, kıyıdan balık tutmaya çok müsait bir yer. Balık çeşitleri bakımından da çok zengin. Sonbaharda çipura, ispari, sarpa, levrek gibi birçok balık çeşitleri mevcut. Burada ikamet edenler, yoğun bir şekilde olta balıkçılığına ilgi gösteriyor. Son dönemde kadınların da bu işlere yoğun olarak ilgi gösterdiğini görmekteyiz" dedi.





Yeni Foça'da yaşayan İbrahim Gülçek, "Foça'ya geleli 6 ay oldu. Foça kıyısının en güzel özelliği amatör olta balıkçılığı. İnsanların ruhsal olarak dinlendiği bir ortam. Gördüğünüz gibi kıyı olta balıkçıları ile dolu. Günde iki-üç balık alıyoruz. Bunları hafta sonuna biriktiriyoruz. Cumartesileri de güzel bir tava yapıyoruz "diye konuştu.





Olta balıkçısı Ruşen Yeşilfiliz de, "Yeni Foça'da yaşıyorum. Kıyı balıkçılığını çok seviyorum. Olta balıkçılığı emekliler için güzel bir uğraş. Hava temiz, deniz temiz" dedi.