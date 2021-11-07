“Su, bu yüzyılın en önemli en stratejik kaynağı”

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılışı Mardin'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Törende konuşan Erdoğan, dev tesisin ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacağını açıkladı. Erdoğan, "Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı 19 yıldır halka hizmet amacımızın eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir. Su depolama kapasitesi yaklaşık 11 milyar metreküpü bulan Ilısu 1200 megavatlık gücüyle ülkemize yıllık 3 milyar liralık katkı sağlayacaktır" dedi.

"BASKI GİDEREK ARTTI"

"Bizim medeniyetimizde su hayattır" diyen Erdoğan, "Enerji de günümüzün bir diğer vazgeçilmez hayat kaynağıdır. Değerli kardeşlerim, dünyanın ve ülkemizin giderek artan kuraklık tehdidi ile karşı karşıya bulunduğu şu günde böyle bir eseri hizmete almamızın çok daha anlamlı olduğuna inanıyorum. Ülkemizi korumak için tüm potansiyelimizi korumak durumundayız. Su kaynaklarımızın tek bir damlasının israfına tahammülüz yoktur. Su bu yüzyılın en önemli en stratejik kaynağıdır" diye konuştu. İklim değişikliği, artan nüfus ve kentleşme ile birlikte su kaynakları üstündeki baskının giderek arttığına dikkat çeken Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"8 BİN 817 TESİS AÇTIK"

"Kuraklığın tetiklediği gıda ve enerji krizlerine karşı ülkemizi korumak için tüm potansiyelimizi kullanmamız gerekiyor. Üstelik iklim değişikliği ile bağlantılı kuraklık, sel, orman yangını gibi afetler giderek sıklaşmaktadır. Mevcut su kaynaklarının yüzde 70'ten fazlası tarımda, yani gıda üretiminde kullanılıyor. Bu durum su konusundaki her olumsuzluğu gıda üretimine de yansıması bekleniyor." Erdoğan, "Türkiye su zengini bir ülke değildir. Su stresi çeken ülkeler grubundayız. Su kaynaklarımızı doğru yönetmek mecburiyet haline gelmiştir. Bu anlayışla hükümete geldiğimiz günden beri her alanda olduğu gibi tarım, su ve enerji konusunda da geleceğe hazırlamanın gayreti içerisinde olduk. 284 milyar liralık yatırım yaparak 8 bin 817 tesisi hizmete açtık. Son 19 yılda inşa edilen 61 barajımızla 46 milyar metreküp suyumuzu depoladık. Depolanan su miktarımızı 179 milyar metreküpe çıkardık" diye konuştu.

SICAK KARŞILAMA

BAŞKAN Erdoğan, Batman Avukat Sedat Özevin Caddesi'nde, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 Fabrika ve Şehir Stadyumu ile Yapımı Tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, tören alanına gelişinde kendisini karşılayanlarla sohbet etti.

'ONE MİNUTE DEDİKÇE TUZAK SAYISI ARTIYOR'

BAŞKAN Erdoğan, Mardin'in ardından, Avukat Sedat Özevin Caddesi'nde, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 Fabrika ve Şehir Stadyumu ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni için Batman'a geçti. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Türkiye uğradığı saldırılara karşı devleti ve milletiyle dimdik ayakta durdukça bölge üzerinde alçak hesapları olanların bize olan hesapları kabarıyor. Biz adaletsizliklere zulümlere ne dedik 'One munite' dedikçe önümüze konulan tuzakların sayısı artıyor. Yeminli Türkiye düşmanlarının ülkemizdeki piyonları olan PKK, FETÖ'cülere posta koydukça daha da kuduruyorlar" dedi.

'PKK PARAYLA YÖNETİLİYOR'

TERÖR örgütü PKK'nın parayla yönetilen bir örgüt olduğunu söyleyen Erdoğan, "Parayı verenin yönlendiği bu örgüt en çok Kürt kardeşlerimizin kanını döktü en büyük bedeli Kürt kardeşlerime ödetti. Bu PKK'nın bu HDP'nin dini imanı yok, bunları iyi bilmemiz lazım. Bu alanda sizi sadece ve sadece Allah için seviyoruz ve ayrım asla istemiyoruz. Türkiye'de hareket alanı kalmayan örgüt şimdi de Kuzey Irak ve Suriye'yi karıştırmaya çalışıyor. Bunların devri artık sona erdi. Bay Kemal çıktı ne diyor, gelirse Kandil'i yerle yeksan edecekmiş. Ya bay Kemal sana bu millet bu devleti teslim eder mi ya. HDP, İYİ Parti'ye bu devlet teslim edilir mi? Biz biriz beraberiz hep birlikte inşallah Türkiye'yiz. Ne Türkiye ne bölgenin geleceğinde bu örgütün yeri yoktur ve olmayacaktır" diye konuştu.