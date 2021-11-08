Başbakan Kazımi’ye SİHA’lı suikast girişimi

IRAK hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin ikamet ettiği Yeşil Bölge'deki evine silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendiği kaydedildi. Kazımi'nin olaydan yara almadan kurtulduğu ifade edilen açıklamada, suikast girişimi ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Kazımi'nin 3 korumasının yaralandığı ifade edildi.