Başkan Erdoğan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso’yu kabul etti

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da hazır bulundu.
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da hazır bulundu.
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