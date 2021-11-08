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Haberler Gündem Başkan Erdoğan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso'yu kabul etti

Başkan Erdoğan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso'yu kabul etti

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Başkan Erdoğan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso’yu kabul etti

08.11.2021, 15:50 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021, 15:59

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da hazır bulundu.

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