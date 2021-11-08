‘Başkan Erdoğan: "Hayalleriniz için çalışmayı sürdüreceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Batman'da Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'ndeki Gençlerle Buluşma programına katıldı. Hükümetleri döneminde gençler için yapılan icraatlardan bahseden Erdoğan, 81 ilde 81 üniversite olduğunu belirterek, "Gözaydınlığımız olan siz gençlerimizin hayallerinizi gerçekleştirmeniz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

'İNSANIMIZI AYRIŞTIRMADIK'

BATI bölgelerine olduğu kadar Doğu illerine de yatırım yaptıklarını ve bu bölgeleri kalkındırdıklarını dile getiren Erdoğan, "İnsanımızı ayrıştırmadık. Yolları yaparken oraları zindan eden bu HDP değil mi, bu PKK değil mi? Biz kutuplaştırmanın değil kucaklaştırmanın peşinde koştuk. 'Korkma' diye başlayan İstiklal Marşımız 84 milyonun ortak hissiyatının sembolüdür. Parlamentoda İstiklal Marşı okunurken HDP okumuyor. Bunları çok çok iyi anlatmalıyız. Türkiye merkezli düşünen herkesin, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun başımızın üstünde yeri vardır. Bölgemize hakim olan bu kalkınma, özgürlük ve kardeşlik iklimini inşallah daha da tahkim edeceğiz" diye konuştu



İP'Lİ TÜRKKAN'A SERT TEPKİ

BAŞKAN Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş 3. Kademe İl Sosyal Politikalar Başkanları Eğitim ve İstişare Toplantısı'na telefonla katıldı. İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmesine değinen Erdoğan, "Bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi yenilir, yutulur bir şey değil. Teşkilat olarak gereken dersi vermemiz gerekiyor. Partisinin başındaki hanımefendinin de onun milletvekilliğine son vermesi gerekmekte. Bunu yapamıyorsa, bu demektir ki o da ona iştirak ediyor" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Adana teşkilatı ile buluşmasının ardından Tahir Gümren'in kardeşi Ahmet Gümren'i ziyaret etti. Gümren, Başkan Erdoğan ile telefonla görüşerek Türkkan'ı Meclis'te istemediklerini ifade etti. Erdoğan da, "Onların alnını karışlarız. Gereken neyse sonuna kadar yapacağız" yanıtını verdi.