Gişelerde bekleyen araçlara kamyon çarptı

MEKSİKA'NIN Chalco şehrindeki bir karayolunda meydana gelen kazada freni boşalan kamyon ters yöndeki otoyol gişelerinde bekleyen araçlara çarptı. Kamyonun taşıdığı yanıcı kimyasal maddenin etrafa dağılarak tutuşması sonucu kazaya karışan araçlar alev aldı. Yaşanan olayda kamyonun sürücüsü dahil 19 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerden ikisinin çocuk olduğu öğrenildi.
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