İYİ Partili Türkkan grup başkanvekilliği görevinden istifa etti

ŞEHİT yakınına küfrederek Türk halkını sokağa döken Lütfü Türkkan, İYİ Parti grup başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı. Söz konusu görev için bugün meclis grubunda seçim yapılacağı belirtildi.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yöneticileri ve milletvekilleriyle birlikte Bingöl'de esnafı ziyaret ederken, şehit yakını olduğunu söyleyen bir kişi tarafından protesto edilmişti. Akşener'e tepki gösteren kişinin yanına giden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, yurttaşın boynuna sarılarak bir süre konuşmuş ve ardından Türkkan ile yurttaş arasında bir anda gerilim yaşanmıştı. Bu sırada Türkkan'ın yurttaşa küfrettiği duyulmuştu. Olayın ardından gelen tepkiler üzerine Türkkan twitter üzerinden videolu bir paylaşımda bulunarak özür diledi. Türkkan'ın istifasını isteyen binlerce vatandaş dün sokaklara dökülerek Türk bayraklarıyla protesto yürüyüşü yaptı.