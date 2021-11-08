PKK, 17 yaşındaki inşaat işçisini dağa kaçırmış

DİYARBAKIR'DA çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen ailelerin 797 gündür süren eyleminde aile sayısı, 1992 yılında İstanbul'da 17 yaşında inşaat işçisiyken kaçırıldığını söylediği kardeşi Ejder için Kars'tan gelen Yasin Çağ ile 239 oldu. Hiç haber alamadıklarını belirttiği kardeşine teslim olması yönünde çağrı yapan Çağ, şunları söyledi: "İstanbul Kaynarca'da bir inşaatta beraber çalışırken orada kayboldu. Birileri kandırıp götürmüş. Kaybolduktan sonra kayıp ilanı verdik. Babamla gerekli yerlere bildirdik ancak hiçbir haber alamadık. Sonradan dağa götürüldüğü haberi geldi. Kardeşim eğer beni izliyorsa gelmesini istiyorum. Kaçsın, güvenlik güçlerine teslim olsun. Burada 33 ailenin çocuğu teslim oldu, o da teslim olup gelsin." Aileler de, 800'üncü gününe yaklaşan eylemlerinde, kendilerine destek verilmesi yönünde çağrı yaptı



3 FETÖ ŞÜPHELİSİ SINIRDAN KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

EDİRNE'DE Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı. Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan A.Ö, T.G, T.U. ve E.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan T.G, T.U. ve E.E. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.Ö. serbest bırakıldı. Üç gün önce güvenlik güçleri tarafından İpsala ilçesine bağlı Paşaköy beldesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan A.Ö, T.G, T.U. ve E.E. yakalanmıştı.