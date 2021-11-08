“Savunmada dünya devleriyle yarışıyoruz”

TÜRK savunma sanayisi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde son yıllarda gelişimini artırarak sürdürüyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Başkanlığın 36'ncı kuruluş yılı dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu. Demir, Türk savunma sanayisinin, ülke güvenliği için kara, hava, deniz ve uzay ile siber alanda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, bunların yanında, Türk savunma sanayisinin yüksek teknoloji konusundaki bilgi ve birikiminin sağlık, enerji, ulaştırma gibi sivil alanlarda da çalışmalara önemli katkılar sunduğunu vurguladı.



"HEDEFİMİZ TAM BAĞIMSIZLIK"

DEMİR, "Bazı alanlarda dünyanın önde gelen ülkelerinden biriyiz, bazı alanlarda da rekabetçi ürünler geliştiriyoruz. Ancak her zaman söylüyoruz; bizim hedefimiz savunma sanayisinde tam bağımsızlık. Yani kritik ve stratejik ne teknoloji varsa onu kazanmamız gerekiyor. Bu süreçte de iyi bir yürüyüşümüz olduğunu söyleyebiliriz ancak koşmamız gerektiğinin de farkındayız. Türkiye, savunma sanayisinde bugün dünya devleriyle yarışır konuma gelmiştir" diye konuştu.