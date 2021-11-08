Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

KUZEY Irak'taki üs bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emrah Erkan (26) memleketi Erzurum'da dün düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Son kez evinin önüne getirilen oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu dokunan Emine Erkan, "Oğlum, ben sana hakkımı helal ettim, sen de bana et. Ben sana doyamadım, biliyorum sen de bana doyamadın. Bekle, benim yerimi ayır" diye gözyaşı döktü.

İLKOKUL ARKADAŞI ÇIKTILAR

BU arada Şehit Piyade Uzman Çavuş Emrah Erkan'ın 21 Ekim günü Tunceli'de şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu ile ilkokuldan arkadaş oldukları öğrenildi. Şehidin ağabeyi Zafer Erkan, "Kardeşim Şehit Burak Tortumlu ile sınıf arkadaşıydı. Şehit olduğu haberini duyunca kardeşimle görüştüğümde 'Demek ki Allah onu daha çok seviyormuş' demişti. Bu hafta da kardeşim şehit oldu. Demek ki Allah kardeşimi de seviyormuş" diye konuştu. Şehidin cenazesine yüzlerce vatandaş katıldı