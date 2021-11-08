Son dakika: Konya’da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Meram olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 10,61 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD'dan yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi.
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