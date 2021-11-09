Küfürbaz Lütfü Türkkan’a tepkiler çığ gibi

BİNGÖL'DE şehit yakınına küfrettikten sonra İyi Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan'ın yerine, Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi. Türkiye'de her kesimden tepki çeken skandalla ilgili, Türkkan'a yöneltilen eleştiriler de büyüdü. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Kırkpınar, İyi Parti Milletvekiline tepkisini bir kez daha dile getirerek, "Bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir" dedi. Öte yandan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği üyesi şehit yakınları ve gaziler, TBMM önündeki Milli Egemenlik Parkı'nda basın açıklaması yaparak Türkkan'ın partisinden ihraç edilmesi gerektiğini dile getirdi.

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