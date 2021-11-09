Orhan Pamuk’a ‘Veba Geceleri’ soruşturması

YAZAR Orhan Pamuk'un Veba Geceleri isimli kitabında Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret gerekçesiyle takipsizlik kararı verilen dosya, Sulh Ceza Hakimliği'nden döndü. İzmir Barosu'na kayıtlı olan Avukat Tarcan Ülük'ün konuyla ilgili suç duyurusunun ardından, Orhan Pamuk savunmasında suçlamaları kabul etmedi ve savcılık da takipsizlik kararı verdi. Ülük'ün itirazı üzerine Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, kitaptaki bazı kısımlarda hakaret içeriği taşıyabilecek ibarelerin yer aldığını ve Orhan Pamuk'un yargılanması gerektiğini ifade etti. Hakimlik, delillerin savcılık tarafından tekrar incelenerek iddianame düzenlemesi gerektiğini ifade ederek şikayetçinin itirazını kabul etti.

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