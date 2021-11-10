Akşener küfürbaza sahip çıktı

Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'ı savundu. "Karşıdaki, genel başkanına küfürler etmiş ahlaksız bir adam da olsa hislerine yenik düştü" diyen Akşener, "Lütfü Bey bir hata yaptı. Ancak olgunluk gösterdi. Önce çıkıp özür diledi, sonra grup başkanvekilliği görevinden ayrıldı. Onlar istedikleri filmi çevirsinler, biz yolumuzdan dönmeyeceğiz" dedi.

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