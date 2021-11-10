MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanları ile birlikte zafer günü kutlamaları için gittiği Azerbaycan'da gazetecilerle bir araya geldi. Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'un da katıldığı toplantıda, Azerbaycan basınının sorularını yanıtlayan Akar, Azerbaycan ordusunun "Tek Vatan Harekatı"nı başarıyla gerçekleştirdiğini söyledi. Ermeni tarafına çağrıda bulunan Akar, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın uzattıkları barış elinin, Ermenistan tarafından bir fırsat olarak değerlendirilmesini ve fırsatın da kullanılmasını istiyoruz. Ateşkesin önemli ölçüde sürdüğünü, ihlallerin ciddi şekilde azaldığını ve istikrara doğru önemli adımlar attığımızı da büyük bir memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bundan sonraki dönemde bu düşmanlıklarla bir yere varılamayacağını herkesin anlaması lazım. Geleceğe bakmak lazım" diye konuştu.
Bakan Akar'dan Ermenistan'a çağrı: Bu fırsatı kullanın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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