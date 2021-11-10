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Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu’nu kabul etti

10.11.2021, 17:44 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021, 18:49

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 2 saat 15 dakika sürdü.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, görüşme sonrası partisinin genel merkezinde değerlendirmelerde bulundu.

"HEM ÜLKEMİZİN HEM DE DÜNYANIN NEREDEYSE TEMAS ETMEDİĞİMİZ MESELESİ KALMADI"
Görüşmeye dair bilgiler veren Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme talebimiz olmuştu. Bugüne randevu verdiler. 2 saat kadar uzunca bir zaman hem ülkemizin hem dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da farklı fikirleri belki taşıyoruz ama çok dostane güzel bir görüşme oldu. Onun ötesinde de söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Teşekkür ediyorum ilginiz için" diye konuştu.

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