Emine Erdoğan'dan "10 Kasım" paylaşımı

Emine Erdoğan, Twitter hesabından "10 Kasım" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 83. yılında saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83. yılında saygı ve rahmetle yâd ediyorum. #10Kasım— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 10, 2021
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