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Haberler Gündem Emine Erdoğan'dan "10 Kasım" paylaşımı

Emine Erdoğan'dan "10 Kasım" paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 83. yılında saygı ve rahmetle yad ettiğini bildirdi.

Emine Erdoğan’dan 10 Kasım paylaşımı
AA

10.11.2021, 12:01

Emine Erdoğan, Twitter hesabından "10 Kasım" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 83. yılında saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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