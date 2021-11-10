“Karadeniz ve Akdeniz’de ne var ne yok çıkaracağız”

EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Burada yaptığı konuşmada enerji alanındaki önemli yatırımlardan ve Türkiye'nin yaptığı hamlelerden bahseden Başkan Erdoğan, "2017'de açıkladığımız milli enerji ve maden politikası bizlere rehberlik ediyor. Enerji ihtiyacımızı yerli ve milli imkanlarla uygun fiyatlarla karşılamaktır hedefimiz. 4 üniteden oluşan 4800 megavat kapasiteli santralimizde çalışmalar devam ediyor. İlk ünitesini 2023'te devreye almayı planlıyoruz. Türkiye'yi nükleer enerji kullanabilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasına dahil edeceğiz. Sokakları yakıp yıkanlar attığımız her adım gibi bunu da eleştirseler de biz nükleer enerjiyi ülkemize kazandırmakta kararlıyız. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına, Türk milletinin refahına dair yüreğinde zerre kadar hassasiyeti olanın nükleer enerjiye karşı çıkması mümkün değildir" dedi.

'TÜRKİYE FARKLI BİR LİGDE'

Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldığını hatırlatan Erdoğan, "Marjinal örgütleri burada da görüyoruz. En temiz enerji kaynaklarına karşı çıkmanın çevreyle ilgisi yoktur. Çevre diyerek enerji hamlemizi dinamitlemeye çalışanlara meydanı boş bırakmayacağız. Petrol ve doğal gaz aramaları kiralama ile yapılıyordu. Ülkemiz dışa bağımlıydı. Biz sürdürmeye karar verdik. O dönemki Bakanımız Berat Albayrak ile Bakanımız Dönmez hayata geçirdi. 2 sismik araştırma gemisi ile 3 sondaj gemisini ülkemizin filosuna dahil ettiler. Karadeniz'de tarihimizin en büyük keşfine imza attık. Türkiye farklı bir lige yükselmiştir. Dünyanın 32 ülkesinde 443 nükleer güç santrali halen faaliyetteyken 'Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın' demek ihanet değilse gaflettir. Tilki, yetişemediği üzüme koruk dermiş. Şimdi muhalefet anasıyla, yavrusuyla hepsi koruk diyor. İsteseniz de istemezseniz de sondaj gemilerini de artıracağız, sismik araştırmaları da artıracağız ve Karadeniz'de de Akdeniz'de de nerede ne var ne yok bunları bulup çıkartacağız. 2020'de Avrupa'da birinci dünyada dördüncü sıradayız jeotermal enerjide. Avrupa'da kurulu güçte 5. sırada yer alıyoruz. Elektrik enerjisinin yüzde 7,4'ü yerliydi. Yerli enerji kaynaklarını her geçen gün arttırıyoruz" ifadelerini kullandı.

'EKONOMİDE ÇARPAN ETKİSİ'

Karadeniz gazının ilk fazının 2023'te kullanılabilir hale gelmesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini de dile getiren Başkan Erdoğan, "Karadeniz'deki gazın devreye girmesi Türkiye'yi rahatlatacak, ekonomimizdeki çarpan etkisi artacaktır. Bizim yaptığımız şehir hastanelerinden rahatsız oluyorlar. Olmasaydı biz korona virüsle nasıl baş edecektik? Şimdi de yeni bir şey söylüyorlar hastane var da doktor yok. Dün 40 bin personel daha ilave etme

kararını aldık. Alınan kararları, millete verdiğimiz destekleri paylaştık. Yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

KARAMOLLAOĞLU İLE GÖRÜŞECEK

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelecek. Görüşmenin bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşeceği belirtildi.

ERDOĞAN, Ocak ayında Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk'le bir araya gelmişti. Asiltürk, 21 Nisan'da Başkan Erdoğan'ın davetiyle Beştepe'deki iftar yemeğine ve daha sonra KKTC gezisine de katılmıştı.