Millet İttifakı ortaklarının unutulmayacaklar listesi

Millet İttifakı ortağı CHP'nin geçtiğimiz hafta Meclis'te sınır ötesi tezkereye hayır oyu vermesi ile başlayan süreçte tartışmalar sürerken İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın da bir şehit yakınına küfretmesi ittifaka yönelik antipatiyi artırdı. Lütfü Türkkan, Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde kameralar önünde gerçekleşen çirkin olayı önce inkar etti ardından da inkar ettiği olayla ilgili saatler sonra bir özür videosu yayınladı.

ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK

Ancak sözde özür videosunda küfrettiği şehit yakınının adını anmak bir yana dursun provokatörlükle suçlamaktan da çekinmedi. Gündemden düşmeyen çirkin olay sonrası başta Türkkan'ın partisi İP olmak üzere ittifak ortaklarından da güçlü bir ses yükselmemesi toplumda büyük rahatsızlığa yol açacak gibi gözüküyor. Nitekim dün birçok kentte sadece partisindeki görevinden istifa etmekle yetinen Türkkan'a tepki için şehit yakını ve gazilerin katılımıyla basın açıklamaları düzenlendi. İYİ Parti kanadında sözde kuru bir özürle makul hale getirilen bu skandala karşı ciddi bir adım atılmaması zaten her gittiği kentte HDP ile gizli ittifak nedeniyle köşeye sıkıştırılan Meral Akşener'in bundan sonra daha çok tepki almasına yol açacak.

BU İMAJ NASIL DEĞİŞİR?

İyi Parti'nin ortağı CHP'nin aksine tezkereye evet oyu vermesi de partinin toplumdaki kötü imajını kurtarmayacak. Çünkü Türk milleti terbiyesizliğe sahip çıkmaz hele ki terörle mücadelede şehit veren birinin yakınına yapılan saygısızlığa asla sessiz kalmaz. O nedenle başta bir kadın lider olarak Akşener'in ardından bu olayı provokasyon olarak yorumlayan herkesin bir daha düşünmesi gerekiyor. Çünkü Millet İttifakı tüm çatlaklarına rağmen dağılmadan gelecek seçime ulaşabilirse bu provokatör olarak nitelendirdikleri şehit yakınlarından da oy isteyecek. Aynen Bingöl'de Türkkan'ın küfürlü saldırısına uğrayan şehit ağabeyi Tahir Gürmen'in de dediği gibi işte o zaman bu çirkinlikleri unutmayanların tepki oyları da sonuca etki edecek.

SEÇMENİN KARA LİSTESİ

Sınır ötesi tezkereye hayır oyu verdikten birkaç gün sonra Yozgat'tan terörü bitirme sözü veren hatta daha da ileri giderek terör yuvası Kandil'i yerle yeksan etmekten bahseden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkkan gibilere yaptığı destek açıklaması da sandığa gidecek seçmenin unutulmayacaklar listesine kaydedilecek cinsten. Çünkü şehit yakını Gürmen'in Akşener'e tepki için İzmir'den Bingöl'e götürüldüğünü iddia eden Kılıçdaroğlu, Türkkan'a tepki göstermek bir yana dursun bu tür provokasyonların artabileceğini söyleyip partilileri uyardı. Ankara Çubuk'ta bir şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP lideri, belli ki benzer olayların tekrar yaşanabileceği endişesiyle böyle bir uyarı yaptı kurmaylarına.

YANLIŞA KARŞI NET TAVIR

Ancak böyle uyarılar yapıp terbiyesizliğe sahip çıkmak yerine yanlışa karşı net bir tavır koymak asıl bu tarz tepkilerin, protestoların önüne geçecek bir yaklaşım olur. Çünkü bundan sonra ittifak ortaklarından kim sokağa çıksa başta şehit yakınları ve kadın dernekleri olmak üzere duyarlı vatandaşların tepkilerine maruz kalmaya devam edecek.

KAÇAK ÇİFTLİĞİ İLE GÜNDEM OLMUŞTU

AYLAR önce Kocaeli'deki kaçak çiftlik davası ile gündeme gelen Türkkan, olayı görüntülemek isteyen gazeteciyi dövdürtmüş ve yine eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Lütfü Türkkan'ın vekil sıfatı ile bu skandallara imza atması üzerine birçok kesimden Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi talebi geldi.

HAKKINDA SAHTE DESTEK MESAJLARI ARTIRMIŞ

İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan ile ilgili bir skandal daha ortaya çıktı. Türkkan'ın sosyal medyada sahte hesaplar açtırıp hakkında destek mesajları paylaştırdığı ortaya çıktı. Türkkan'ın RT attığı hesapların başka sitelerden alınmış farklı insanlara ait olduğu belirlendi. Türkkan'ın açtırdığı sahte hesapların özellikle avukat kimliğiyle oluşturulduğu tespit edildi.

ZÜMRÜT YILMAZ