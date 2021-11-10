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‘Şehidin bacısına küfür şerefsizliktir’

‘Şehidin bacısına küfür şerefsizliktir’

10.11.2021

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Şehit ağabeyine küfür eden İyi Partili Lütfü Türkkan ile ilgili konuşan Bahçeli, "Şehidimizin bacısına küfretmek soysuzluktur, şerefsizliktir. Bu edepsizlik, kansızlık içinde insan sevgisi, şehit saygısı ve ilahi adalet hissi olan hepimizin yüreğini dağlamıştır. Allah'tan niyazım, ne yaptılarsa aynısıyla karşılaşmalarıdır. Buradan İP Başkanı'na sesleniyorum. Neyse bildiğin açıklamalısın. Hangi mektupları gönderip aldığımızı paylaşmak mecburiyetindesin. Şehidimizin bacısına küfreden alçağa CHP'den en ufak itiraz gelmedi, gelemedi. CHP sözcüleri size ne oldu, nereye kaçtınız?" ifadelerini kullandı.

KONUŞMASINDA CHP'yi tezkere konusunda da eleştiren Bahçeli, "HDP'nin kafesine giren CHP resmen patlamıştır. Nerede anarşik vaka görülmüşse orada CHP çıkmıştır. Kılıçdaroğlu'nun bütün yolları Kandil'e çıkmaktadır. CHP'nin hali utanç vesikasıdır. CHP, HDP istediği kadar tezkereye "hayır" desin, faydası yoktur. Gerekirse Kandil'e Türk Bayrağı dikilmelidir" diye konuştu.

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