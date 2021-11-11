Başkan Erdoğan ve Orban ortak basın toplantısı düzenledi

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

"Türkiye Macaristan arasındaki ilişkileri kapsamlı şekilde ele aldık. Uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Ekonomik ve ticaret ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. Atabileceğimiz ortak adımları bugün sayın başbakan ile ayrıntılı şekilde değerlendirdik. Ticarette 6 milyar doları yakalamayı hedefliyoruz. Macaristan'da 500 firmamız faaliyet gösteriyor. Ülkede 700 milyon dolarlık Türk varlığı bulunuyor. Macar yatırımcılara her türlü desteği vereceğiz. 2024 yılını 'Türkiye-Macaristan Kültür Yılı' olarak kutlayacağız.

Konsey toplantımız 2016 yılında Macaristan'da 101 parça tarihi eserin Türkiye'ye yeniden kavuşmasında da etkili oldu. Macar makamlara gösterdikleri hassasiyet için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

Stratejik ortağımız Macaristan ile bölgesel ve uluslararası platformlarda yürüttüğümüz iş birliği ve dayanışmayı daha ileri seviyelere taşımakta kararlıyız.

Sağladıkları katkıların güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum.

MACARİSTAN BAŞBAKANI VİKTOR ORBAN'IN AÇIKLAMALARI:

"20 yıldır bu süreci görüyorum. Bu sürecin yeni bir başlığını ifade etti. Salgın Macar-Türk ticaret hacmi gerilemedi. Yüzde 30'dan fazla arttı. Bizim hesaplarımıza göre 4 milyar dolara yaklaştı. Bu tarihi eserleri geriye iade ettik. Bizim de çok hoşumuza gitti ama tabi ki bizim değiller. Eninde sonunda sahibine iade edilmelidir. Biz bunu yaptık.

Salgın ortaya çıktığında Türk dostlarımız maske yapımındaki malzemeleri Macaristan'a gönderdiler. Ekonomik kriz bağlamında yatırımlarla üstesinden gelinebilir diye düşündük. Avrupa'nın müttefiklere ihtiyaçları vardır. Avrupa etrafındaki koruma çemberini olabildiğince genişletsinler. Yoksa Avrupa dağılacaktır. Olabildiğince iyi miktarda Avrupa Birliği Türkiye'ye destek vermelidir. Bunu parça parça değil doğrudan yapmalıdır. Güney ve Doğu sınırlarının korunma hattı desteklenmelidir.