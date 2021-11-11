"Gazi hayatta olsaydı sopayla kovalardı"

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıldönümü dolayısıyla Ankara'da tarihi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) binasında tören düzenlendi. Törende konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefinde ana muhalefet partisi CHP vardı.

"ATATÜRK'ÜN İZİNİ SÜRMEK"

ATATÜRK'Ü anmanın elbette önemli olduğunu ancak asıl olanın Atatürk'ü verdiği mücadelenin izini sürerek gerisindeki sebepleri doğru tespit ederek anlamak olduğunu kaydeden Erdoğan, "Mustafa Kemal 1905'te Şam'daki 5. Ordu'da göreve başladı. 1908'de Libya'da ilk görevine gitti. 1910'da Fransa, İsviçre, Belçika ve Hollanda'yı kapsayan bir gezi yaptı. İtalyanların Libya'ya saldırması üzerine 1911'de Binbaşı rütbesiyle Trablus'a giderek gözünden ve kolundan yaralandığı bir mücadele yürüttü. Samsun'a ayak bastığı andan itibaren şanlı milli mücadele dönemi başladı. Her fırsatta önünde poz verdikleri ama içinde bilmedikleri Nutuk'ta 3 hedef belirtilir. Yurdumuzu dünyanın en medeni memleketleri seviyesine çıkartacağız, milletimizi en geniş refah vasıtalarına ulaştıracağız, milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesi üstüne çıkaracağız. Gazi'nin istikameti budur. Azerbaycan'da, Suriye'de ne işiniz var diyorlar ya. Hani siz Kemalist'tiniz, Atatürk'ün yolundan gidiyordunuz? Dürüst değiller" dedi.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'üncü yılında tüm yurtta anıldı. Anıtkabir'deki törenin ardından tarihi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasında da özel bir tören düzenlendi. Buradaki konuşmasında CHP'ye yüklenen Başkan Erdoğan, "Gazi hayatta olsaydı, bunları o partiden sopayla kovalardı" dedi

KONUŞMASINI "Gazi Mustafa Kemal'in bu serencamı bugünkü Türkiye'nin yol haritasıdır" sözleriyle sürdüren Başkan Erdoğan, "Atatürk isminin arkasına sığınanlar ne yapıyor? Milletleri aleyhine hangi faaliyet varsa onun değirmenine su taşıyan bir kesimle karşı karşıyayız. Bizi gidip Avrupa'ya şikayet edenlerden bir şey olur mu? Ülkenin en büyük yatırımını engellemek için kendi iş insanlarımızı tehdit ediyor. Gazi hayatta olsaydı bunları o partiden sopayla kovalardı. Bu partinin mevcut yapısı içinde Atatürk o partinin kapısından içeri sokulur muydu, onu da bilmiyoruz. Tehdit eden, gavurun kılıcını çalmaktan başka iş bilmeyen faşist zihniyet milletimizden hak ettiği dersi alacaktır" diye konuştu.

DEVLET ERKANI ANITKABİR'DEYDİ

ANITKABİR'DE düzenlenen anma törenine Başkan Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, yüksek yargı üyeleri ve askeri personel katıldı. Erdoğan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Saat 09.05'te çalan sirenle birlikte Anıtkabir'de hayat durdu

İZMİR ATA'SINI BÜYÜK SAYGI VE MİNNETLE ANDI

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de büyük bir saygıyla anıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, protokol ve STK üyeleri ile yüzlerce kişi katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te sirenler çaldı ve şehirde hayat durdu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı göndere çekildi. ■ MERT ALPDÜNDAR

10 KASIM MESAJLARI

● Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan: Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 83. yılında saygı ve rahmetle yad ediyorum.

● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her alanda bağımsız olmayı esas alan, milli menfaatlerden asla taviz vermeyen, baskıya ve esarete karşı boyun eğmeyen anlayışı ile hem aziz milletimizin hem de insanlığın geleceğine silinmez bir imza atmıştır. 21. yüzyılın Türkiye'si, onun çizdiği yolda kendi evlatlarımızın her alanda ürettiği yüksek teknolojili sanayi ürünlerimizle ilerlemektedir. Rahmet ve şükranla yâd ediyor, aziz hatırasına saygılarımı sunuyorum.

● Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Milli Mücadele'yi zafere taşıyan ve bu zaferi Cumhuriyet ile taçlandıran Atatürk, sadece Türk tarihinin değil, aynı zamanda dünya tarihinin de en önemli lider ve devlet adamlarından biridir. Aziz Atatürk, ruhun şad olsun.

● Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde saygı ve minnetle yad ediyorum. Miras bıraktığı Cumhuriyeti muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracak, Türkiye'yi lider ülke yapacağız.

● Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Ne vedadır ne de ayrılık. Zira yoldan hiç ayrılmadık, hedeflerden hiç sapmadık. O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Atatürk'ü saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum.

● Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Gazinin, Cumhuriyetimizi emanet ettiği gençlerimizin bakanlığı olarak, onun vasiyeti olan 'Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller' yetiştirme yolunda bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Ruhu şad olsun.