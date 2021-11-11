Temel Karamollaoğlu Erdoğan’ı ziyaret etti

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Başkan Erdoğan ile görüştü. Görüşmenin ardından parti genel merkezinde bir açıklama yapan Karamollaoğlu, "Bir görüşme talebimiz olmuştu. Bugünü randevu verdiler. 2 saat 15 dakika süren görüşmede hem ülkemizin hem de dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da belki farklı fikirleri taşıyoruz ama çok dostane, güzel bir görüşme oldu" dedi.

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