Ara tatil başlıyor! İlk 3 ay nasıl geçti

Öğrencilerin ilk zamanlar adaptasyon zorluğu çektiğini ancak zamanla eski düzenlerine girmeye başladıklarını belirten Bilfen İlköğretim Okulları Rehberlik Bölüm Başkanı Tuğçe Kılıç yüz yüze eğitimin ilk 3 ayını şöyle değerlendirdi:

OKULU ÇOK ÖZLEDİLER

6 Eylül'de öğrenciler okullarına ilk başladıklarında dikkat çeken en önemli şey arkadaşlarını, okullarını, okulda oynadıkları oyunları ve paylaşımlarını ne kadar özlemiş olduklarıydı.

BİREYSELLEŞMİŞLER

Sürekli olarak arkadaşlarıyla vakit geçirmek istemekle beraber maalesef yaklaşık 1,5 yıl süren online eğitimin öğrencilerin daha bireysel bakmasına sebep olduğu ve ortak bir alanı paylaşmak, ortak hareket etmek, kurallar ve diğer kişilerin duygu düşüncelerini fark etmek ve önemsemek noktasında ki öğrenmelerini ise unutmalarına sebep olduğu görüldü.

DİSİPLİN BOZULMUŞTU

Öğrencilerin okulların açıldığı ilk ay pandemi öncesi döneme göre yönerge almakta zorlandıkları, okul kurallarını daha fazla sorguladıkları, itiraz ettikleri, tepkisel davrandıkları, toplu yönergelerin dışında bireysel olarak daha fazla yönergeye ihtiyaç duydukları gözlemlendi.

ONLİNE ALIŞKANLIKLAR DEVAM ETTİ

DERSTEN KOPUYORLARDI

Pandemide devam eden online eğitim alışkanlığını sürdürmeleri ve becerilerinin gerilemesi şeklinde de okul yaşantısına olumsuz olarak yansıdı. Ders sırasında, tıpkı online derslerde olduğu gibi, derslerde ses çıkarma, istediği zaman ayağa kalkma, ayağını uzatarak oturma, dersten kopup resim vb. yapma gibi davranışlarını sürdürdükleri görüldü.

NOT TUTAMADILAR

Eşyalarını toparlama, gerekli materyali okula getirme, derse hazırlanma, tekrar çalışmaları, not tutma, zaman yönetimi, ödevlerin/ev çalışmalarının takibi gibi becerilerinde ise pandemi öncesine göre gerileme olduğu gözlemlenebilen net diğer bir durumdu.

2.5 AYDA OLUMSUZLUKLAR AZALDI

Geçen bu 2,5 aylık süreçte okulların kesintisiz olarak devam etmesi büyük oranda bu olumsuzlukların azalmasına ve öğrencilerin yeniden okulun gerçekleriyle yüzleşerek yavaş da olsa uyum sağlamasına katkıda bulundu.