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Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'ne katılacak. Tören öncesi Erdoğan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken paylaşım

13.11.2021, 13:31

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden "1915 Çanakkale Köprüsü"nde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı. Son tabliye montajı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle yapılacak. Tören öncesi Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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