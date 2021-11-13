Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken paylaşım

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden "1915 Çanakkale Köprüsü"nde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı. Son tabliye montajı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle yapılacak. Tören öncesi Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.