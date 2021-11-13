Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Diyarbakır'da Bölge Değerlendirme Toplantısına katıldı. Bakan Gül, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu bizim bu alanda temel şiarımızdır, düsturumuzdur. Adaleti yaşatırsak insanı yaşatırız. İnsanı yaşatırsak devleti yaşatırız" dedi.



Bakan Gül, "Bugün bu topraklarda yaşayan seksen dört milyon vatandaşımız öz ve öz bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır. Bugün herkes mahkemelerde meramını istediği şekilde anlatabilmektedir. Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) eliyle yine halkın öz değerlerini kriminalize etme dönemleri de bu anlamda özel yetkili, süper yetkili savcılar eliyle kumpas kuran insanlara mahremiyetlerine el uzatan yaklaşımlarda geride kalmıştır" dedi.



"İşkenceler, faili meçhuller dönemi mevzu bahis olmaktan çıkmıştır" diyen Bakan Gül, "Bu iki dönem arasında insanımızın ana sütü ak helal hakkı ve hukuku vardır. Eski Türkiye eskide kaldı, mazide kaldı. Ve Türkiye artık eski Türkiye'ye asla dönmeyecektir. Kimse döndüremeyecektir. Bu çerçevede milletin değerlerine, demokrasiye, hukuka 15 Temmuzda hain kalkışmasını hepimiz gördük. Ve milletimiz bu hain, alçak girişime karşı ne kesin, en net cevabı çok güçlü bir şekilde verdi. 15 Temmuz öncesinde de yine bölgenin istikrarının, huzur ve kardeşliğini baltalamak için her yolu denediler" şeklinde konuştu.