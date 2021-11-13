Polonya-Belarus sınırında ölüler var

BELARUS ile AB'nin Polonya sınırı arasında bekleyen Afgan sığınmacıların durumu büyük bir insanlık dramına dönüştü. Avrupalı yetkililer durumu düzeltmek için görüşmelere yeni başlarken, sayıları bini aşan sığınmacılar ise hayatta kalma savaşı veriyor. Polonya, Belarus'u göçmenler üzerinden baskı yapmakla suçladı. Polonya Güvenlik Birimi Sözcüsü Stanislaw Zaryn, "Bu duruma Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun eylemleri yol açtı. Yapay bir göçmen rotası oluşturmaya çalışıyorlar. AB'ye karşı düşmanca bir planın uygulandığını gözlemliyoruz. Özellikle Litvanya, Letonya ve Polonya'ya yönelik. Göçmenler acımasızca atılıyor. Büyük çoğunluğu Almanya sınırını geçeceklerine ikna olmuş şekilde hareket ediyorlar" dedi.

3 SIĞINMACI ÖLÜ BULUNDU

BELARUS yönetiminin Polonya'ya karşı daha agresif bir tutum sergileyeceğinden endişe duyduklarını belirten Zaryn, ülkesinin doğu sınırında yaşanan krizin çok daha uzun sürebileceğini, bununla beraber Rus ve Belarus basınının "Polonya'nın göçmenlere kötü muamelede bulunduğu" yönünde dezenformasyon yaydığını kaydetti. Polonya sınırları içerisinde 3 göçmen ölü bulunurken, Belarus tarafında da çok sayıda ölünün olduğu iddia edildi.



KORKUNÇ ŞARTLAR ALTINDALAR

ULUSLARARASI Af Örgütü Türkiye Kampanyalar ve İletişim Direktörü Tarık Beyhan, Polonya-Belarus sınırındaki sığınmacı kriziyle ilgili son bilgileri paylaştı. Beyhan, "Polonya sınır muhafızları bu mülteci ve göçmenleri şiddet kullanarak geri itiyor. Belarus sınır görevlilerinin de sınır bölgesinden ayrılıp Belarus'a dönmek isteyen kişilere izin vermediği ve şiddet kullandığı belirtiliyor. Sığınmacılar, iki ülkenin ortasında korkunç şartlar altında bekliyor. Tüm ülkeler Cenevre Sözleşmesi'ne tabidir ve sığınma hakkını korumak zorundadır" dedi.