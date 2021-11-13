Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüşerek aileye başsağlığı ve sabır diledi.
Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla vahşice öldürülmüştü.Genç mimar Samuray kılıcıyla öldürüldü
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesi taziye telefonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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