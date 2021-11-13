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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesi taziye telefonu

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüşerek aileye başsağlığı ve sabır diledi.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Başak Cengiz’in ailesi taziye telefonu

13.11.2021, 14:07 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021, 14:09

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüşerek aileye başsağlığı ve sabır diledi.

Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla vahşice öldürülmüştü.

Genç mimar Samuray kılıcıyla öldürüldü

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