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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesi taziye telefonu

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüşerek aileye başsağlığı ve sabır diledi.

13.11.2021, 14:07 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021, 14:09