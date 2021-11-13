Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Çanakkale’de Toplu Açılış Töreni’nde önemli mesajlar

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1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye montaj töreni için Çanakkale'ye gelen Başkan Erdoğan, buradaki törenin ardından Biga'ya geldi. Burada Çanakkale Toplu Açılış Törenine katılan Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Siyasi hayatımda Biga bir başkadır. Biga'nın meydanıda buraya ilk geldiğimde karşımda sadece 10 kişi vardı. Vehbi ağabeyimizle yola çıkmıştık. Bir mali müşavir Rıdvan kardeşimle beraberdik. Ama şimdi hamdolsun onbinler var. Nereden nereye.

Biga eskiden beri önemli ve stratejik bir yerleşim merkezi olarak ülkesine hizmet etmiştir.

Biga'dan tüm Çanakkale'deki kardeşlerime de selamlarımı yolluyorum.

Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. İşte biz eserlerle konuşuyoruz. Sağlıkta Çan devlet hastanemizi, aile ve toplum sağlığı merkezlerini bugün hizmete açıyoruz. Çanakkale karasal sayısal yayın kulesinin açılışını yapıyoruz. Kıyı emniyetimize 2 adet 90 tonluk römorkörü bugün hizmete veriyoruz.

Toplam 777 milyon liralık bedelli 35 eserimizin ülkemize vatana millete hayırlı olmasını diliyorum.

Üzerimize gelen hayasız akınlar hala durmadı, durmayacakmış gibi de görünüyor. Bir asır önce Çanakkale'ye dayananların içlerindeki hevesl hala sönmemiştir.

Biz devraldığımız yerden süratle ülkemizi kalkındırma gayreti içerisinde olduk. 2002'den itibaren aldığımız Türkiye'ye bir bakın. Ülkeyi nereden nereye getirdik.

Şimdi de 2022'nin 18 Mart'ında 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yapacağız.

Bay Kemal senden bir şey olmaz. Çünkü senin hizmet diye bir derdin yok.